backFlip 45/2024: Tesla geht ganz neue Wege bei Probefahrten
Die 45. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla geht ganz neue Wege bei Probefahrten“, „Seat und Cupra: „Es gibt keinen Plan B““ und „congstar X wird eingestellt“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Tesla geht ganz neue Wege bei Probefahrten
- Seat und Cupra: „Es gibt keinen Plan B“
- congstar X wird eingestellt
- Ledlenser P9R Core LEP: Taschenlampe mit 1300 m Leuchtweite
- Audi legt nach: Neues Elektroauto mit „attraktiven Preisen“
- Vodafone kündigt Black Weeks 2024 an – das sind die Deals
- Apple iOS 18.2 kommt früher: Datum für das Update
- Samsung geht neue Wege mit dem Galaxy S25
- Deadpool & Wolverine: Datum für Disney+ ist bekannt
- Android und iOS bekommen Konkurrenz: Neue Welle an Betriebssystemen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
