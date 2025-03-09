backFlip

backFlip 10/2025: Der BMW 3er wird bald elektrisch

Die 9. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Es geht los: Der BMW 3er wird bald elektrisch“, „VW ID.1: Volkswagen zeigt neue Bilder für günstiges Elektroauto“ und „Audi: Das Elektro-Vorzeigemodell ist Geschichte“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Es geht los: Der BMW 3er wird bald elektrisch
  2. VW ID.1: Volkswagen zeigt neue Bilder für günstiges Elektroauto
  3. Audi: Das Elektro-Vorzeigemodell ist Geschichte
  4. Temu überrascht im Test – gute Bewertungen von Stiftung Warentest
  5. Skoda Elroq: Das neue Elektroauto geht „an die Schmerzgrenze“
  6. Amazon: Diese Echos bekommen kein Alexa+
  7. Disney+ wird für Disney immer weniger relevant
  8. Android 16 kommt: Google bestätigt das Datum
  9. MG S5 EV: Neues Elektroauto für 2025 steht an
  10. Polestar geht ab März neue Wege mit Elektroautos

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


