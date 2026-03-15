backFlip 11/2026: Neue Version des MG4 dürfte der Bestseller werden
Die 11. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „MG4: Neue Version des Elektroautos dürfte der Bestseller werden“, „Hier ist der Cupra Raval ohne Tarnung zu sehen“ und „Innovision Pro: Volkswagen ab sofort mit neuer Android-Software“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- MG4: Neue Version des Elektroautos dürfte der Bestseller werden
- Hier ist der Cupra Raval ohne Tarnung zu sehen
- Innovision Pro: Volkswagen ab sofort mit neuer Android-Software
- In China startet die Zukunft der Elektromobilität
- Apple iPhone Ultra: Das erste Fold bringt eine Besonderheit mit
- Neuer Audi Q4 e-tron für 2026 offiziell bestätigt
- eQ-3 erweitert Homematic IP um Alarmsystem, Kameras, neues Türschloss und Lichtlösungen
- Volkswagen zeigt bald den ganz neuen VW ID.3
- Škoda überschreitet Millionengrenze bei Auslieferungen und verdoppelt E-Auto-Absatz
- Konzeptvideo: Zelda im BotW-Stil mit der Optik von Wind Waker
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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