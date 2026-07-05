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backFlip 27/2026: Postbank startet Zins-Offensive – neue Tagesgeldaktion

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Die 27. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Postbank startet Zins-Offensive – neue Tagesgeldaktion“, „Kaufland halbiert die Preise an Elektroauto-Ladesäulen“ und „VW ID Tiguan kommt im Herbst: Volkswagen macht sich bereit“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Postbank startet Zins-Offensive – neue Tagesgeldaktion
  2. Kaufland halbiert die Preise an Elektroauto-Ladesäulen
  3. VW ID Tiguan kommt im Herbst: Volkswagen macht sich bereit
  4. Cupra verspricht „überraschende Ankündigungen“ für Juli
  5. Ninja AutoBarista Pro im Test: Das ist mein neuer Kaffeevollautomat
  6. Porsche: Einbruch in Deutschland und Flaggschiff kommt zurück
  7. Volkswagen leitet die nächste Ära der Autos ein
  8. Das neue God of War kommt früher als ihr denkt
  9. Preis-Schock bei Apple: Das war nur der Anfang
  10. OnePlus am Ende? Man wirbt mit dem Wechsel

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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