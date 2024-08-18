backFlip 33/2024: Amazon Visa und die neuen Konditionen
Die 33. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Amazon Visa: Das sind die neuen Konditionen“. „Consorsbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung“ und „Homematic IP: Neue Produkte zur IFA“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Amazon Visa: Das sind die neuen Konditionen
- Consorsbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung
- Homematic IP: Neue Produkte zur IFA
- Wissing und die Diesel-Lobby: Die unbequeme Wahrheit über HVO100
- Sonos: App-Probleme haben ernste Konsequenzen
- PlayStation 5 Pro und mehr: Sony bereitet großes Event vor
- Apple: Das faltbare iPad kommt vor dem iPhone
- Apple iPhone bekommt einen Kamera-Knopf
- Apple iOS 18 kommt: Das Update begibt sich auf die Zielgerade
- Nintendo Switch 2 soll „signifikante“ AAA-Spiele zum Start bekommen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
