backFlip

backFlip 33/2024: Amazon Visa und die neuen Konditionen

Autor-Bild
Von
|
Amazon Visa 2024

Die 33. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Amazon Visa: Das sind die neuen Konditionen“. „Consorsbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung“ und „Homematic IP: Neue Produkte zur IFA“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Amazon Visa: Das sind die neuen Konditionen
  2. Consorsbank mit Tagesgeld-Zinsanpassung
  3. Homematic IP: Neue Produkte zur IFA
  4. Wissing und die Diesel-Lobby: Die unbequeme Wahrheit über HVO100
  5. Sonos: App-Probleme haben ernste Konsequenzen
  6. PlayStation 5 Pro und mehr: Sony bereitet großes Event vor
  7. Apple: Das faltbare iPad kommt vor dem iPhone
  8. Apple iPhone bekommt einen Kamera-Knopf
  9. Apple iOS 18 kommt: Das Update begibt sich auf die Zielgerade
  10. Nintendo Switch 2 soll „signifikante“ AAA-Spiele zum Start bekommen

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / ...
Weitere Neuigkeiten
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update
Congstar
congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife
in Provider
Europas Start-ups bekommen jetzt den Turbo – so funktioniert die neue TechEU-Plattform
in Marktgeschehen
EnBW und Globus bauen Ladeinfrastruktur aus – über 500 Ladepunkte an 39 Markthallen
in Mobilität
Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete kostet 1499 Euro
in Smart Home