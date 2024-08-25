backFlip 34/2024: Sony bereitet großes Event für die PlayStation 5 Pro vor

backFlip

Die 34. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „PlayStation 5 Pro und mehr: Sony bereitet großes Event vor“, „Volkswagen Bank startet Tagesgeld-Aktion“ und „Apple iOS 18 kommt: Das Update ist quasi fertig“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. PlayStation 5 Pro und mehr: Sony bereitet großes Event vor
  2. Volkswagen Bank startet Tagesgeld-Aktion
  3. Apple iOS 18 kommt: Das Update ist quasi fertig
  4. The Acolyte: Tiefpunkt von Star Wars hat ein Ende
  5. PlayStation 5 Pro und Nintendo Switch 2: Die neuen Konsolen kommen
  6. Homematic IP: Neue Produkte zur IFA
  7. PlayStation 5 Pro kommt wohl mit „aggressivem“ Boost-Modus
  8. Neue Android-Tablets von Samsung kommen bald
  9. BYD wagt Neustart mit Elektroautos in Deutschland
  10. Sonos Arc Ultra und Sonos Sub 4 sind die zwei neuen Speaker

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


