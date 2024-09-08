backFlip 36/2024: Audi kommt derzeit nicht zur Ruhe

backFlip

Audi A3 Sedan
Dynamic photo, Colour: Progressive red

Die 36. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Audi kommt derzeit nicht zur Ruhe“, „Android 15: Warum ist das Update so langweilig?“ und „Samsung Galaxy S25 überrascht uns mit Chip-Entscheidung“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Audi kommt derzeit nicht zur Ruhe
  2. Android 15: Warum ist das Update so langweilig?
  3. Samsung Galaxy S25 überrascht uns mit Chip-Entscheidung
  4. PlayStation 5 Pro kommt: Nächste Woche geht es los
  5. Kia EV3: Finale Preise im Konfigurator sind online
  6. Nintendo Switch 2 kommt: Details zur neuen Konsole stehen an
  7. Tesla plant neues Elektroauto: Erste Details zum Event im Herbst
  8. Audi und die Probleme bei einem wichtigen Elektroauto
  9. Alexa 2.0 kommt: Amazon geht neue Wege im Herbst
  10. Mercedes schwenkt um: Elektroautos in Zukunft mit „EQ Technologie“

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


