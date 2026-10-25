backFlip 43/2026: Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
Die 43. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla hat jetzt eine neue Designsprache“, „Smart-Meter-Rollout: Verbraucherzentrale fordert Schadensersatz“ und „Das iPhone Duo war „ein sehr großer Fehler““ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
- Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
- Smart-Meter-Rollout: Verbraucherzentrale fordert Schadensersatz
- Das iPhone Duo war „ein sehr großer Fehler“
- Dyson scheitert mit der ersten Zahnbürste
- Tschüss 911er: Porsche zeigt neues Flaggschiff
- Fitbit Edge im ersten Eindruck: Der neue Tracker von Google
- IW-Studie: Ab welchem Einkommen man in Deutschland reich ist
- OOONO stellt den CO-DRIVER NO3 vor: Das ist jetzt neu beim Verkehrsassistent
- Bose überrascht mit Übernahme von Kopfhörer-Hersteller
- Mercedes: Das neue Elektroauto soll „Maßstäbe im Segment“ setzen
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
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