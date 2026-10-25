backFlip

backFlip 43/2026: Tesla hat jetzt eine neue Designsprache

Oliver Schwuchow
Von

Die 43. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Tesla hat jetzt eine neue Designsprache“, „Smart-Meter-Rollout: Verbraucherzentrale fordert Schadensersatz“ und „Das iPhone Duo war „ein sehr großer Fehler““ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Tesla hat jetzt eine neue Designsprache
  2. Smart-Meter-Rollout: Verbraucherzentrale fordert Schadensersatz
  3. Das iPhone Duo war „ein sehr großer Fehler“
  4. Dyson scheitert mit der ersten Zahnbürste
  5. Tschüss 911er: Porsche zeigt neues Flaggschiff
  6. Fitbit Edge im ersten Eindruck: Der neue Tracker von Google
  7. IW-Studie: Ab welchem Einkommen man in Deutschland reich ist
  8. OOONO stellt den CO-DRIVER NO3 vor: Das ist jetzt neu beim Verkehrsassistent
  9. Bose überrascht mit Übernahme von Kopfhörer-Hersteller
  10. Mercedes: Das neue Elektroauto soll „Maßstäbe im Segment“ setzen

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


mobiFlip bei Google bevorzugen – unsere Beiträge öfter sehen Quelle wählen ↗
Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Mehr entdecken
Albrecht CarDAB+: Neues Display mit CarPlay, Android Auto und DAB+
24.10.26 · Hardware
Neato-Saugroboter: Vacuula ersetzt die bisherige Cloud-Anbindung
24.10.26 · Devs und Geeks
backFlip 42/2026: VW-Konzern hat ein Problem mit Elektroautos
18.10.26 · backFlip
IDH-Konsumentenreport 2026: Coupons schlagen Personalisierung
24.10.26 · Handel
Das Apple iPhone Duo 2 könnte größer werden
24.10.26 · Smartphones
Glasfaser bei Unwettern: Warum DSL und Kabel im Nachteil sind
24.10.26 · Provider
Deutsche Telekom integriert DFB.TV in MagentaTV und MagentaSport
24.10.26 · Unterhaltung
Nothing OS 5.0: Open Beta-Testprogramm für Nothing Phone 2a/2a Plus startet
23.10.26 · Firmware und Updates
Blade: Marvel-Blockbuster für die Xbox ist wohl fast fertig
24.10.26 · Gaming
Final Fantasy Resonance: Launch-Trailer veröffentlicht
23.10.26 · Gaming
Du bist hier:
mobiFlip / backFlip / backFlip 43/2026: Tesla hat jetzt eine neue Designsprache