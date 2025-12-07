backFlip 49/2025: Vorwerk kündigt „Meilenstein“ für den Thermomix an

backFlip

Die 49. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Vorwerk kündigt „Meilenstein“ für den Thermomix an“, „Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq“ und „MediaMarkt und Saturn: Große Veränderung ab 2026 steht an“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Vorwerk kündigt „Meilenstein“ für den Thermomix an
  2. Elektro-Meilenstein: Škoda feiert massiven Erfolg mit dem Elroq
  3. MediaMarkt und Saturn: Große Veränderung ab 2026 steht an
  4. Google beendet seine Wetter-App für Android
  5. 1&1 startet Vertragsmodell mit Treuevorteil
  6. Terminator-Comeback im Kino: Die Realität hat die Filme eingeholt
  7. Volkswagen: Großer Schritt für Elektroautos startet noch 2025
  8. Forza Horizon 6 kommt 2026: Zeitraum für das neue Rennspiel
  9. Echo-Lautsprecher spielen Audio-Werbung
  10. Siri-Desaster: Apple wirft den KI-Chef raus

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


