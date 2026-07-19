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backFlip 29/2026: Midea schickt 200.000 PortaSplit-Klimageräte und reagiert auf Hitzewelle

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Die 29. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche konnten sich die Beiträge „Midea schickt 200.000 PortaSplit-Klimageräte nach Europa und reagiert auf Hitzewelle“, „Schock bei Cupra: Neues Elektroauto steht bereits vor dem Aus“ und „Volkswagen: Die günstigen Elektroautos übertreffen alle Erwartungen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.

Hinweis: Wir haben inzwischen auch erste Details zur neuen Produktgeneration der Midea PortSplit für 2027.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

  1. Midea schickt 200.000 PortaSplit-Klimageräte nach Europa und reagiert auf Hitzewelle
  2. Schock bei Cupra: Neues Elektroauto steht bereits vor dem Aus
  3. Volkswagen: Die günstigen Elektroautos übertreffen alle Erwartungen
  4. Midea PortaSplit wieder erhältlich: Das steckt hinter der neuen tado-Aktion
  5. VW ID Cross kommt diese Woche: Volkswagen teasert Elektroauto an
  6. Ein „großer Fehler“: Porsche stellt beliebtesten Verbrenner ein
  7. Škoda führt Camping-Modus für Elektrofahrzeuge ein
  8. Neue Sonos-App: Man hat aus dem Fehler gelernt
  9. Volkswagen: Wir können mit China „nicht mithalten“
  10. iPhone 20 Pro: Überraschende Wendung bei Apple

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.


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