IKEA und Sonos: Das Ende einer Partnerschaft?

Ende 2017 gaben IKEA uns Sonos bekannt, dass sie zusammenarbeiten wollen und gemeinsam Produkte planen. 2018 wurde dann die Symfonisk-Reihe angekündigt und im Sommer 2019 ging es mit den ersten beiden Lautsprechern richtig los.

Als dann aber 2021 zunächst die Tischleuchte aus dem Sortiment genommen wurde, da zweifelten einige an der Partnerschaft. War es das? Viel kam ja nicht. Die beiden Marken betonten aber später, dass die Partnerschaft stärker denn je sei.

Es kam eine aktualisierte Version der Tischleuchte und Anfang 2022 folgte dann noch eine aktualisierte Version des Wandlautsprechers. Neue Produkte? Eins. Es gab mit den Neuauflagen noch einen Bilderrahmen mit integriertem Speaker.

IKEA und Sonos: Seit drei Jahren ohne Neuheit

Das war es aber seit dem Sommer 2021 und seit drei Jahren wurde kein neues Produkt mehr gezeigt. Gut, die Tischleuchte bekam einen Bambusaufsatz und wir bekamen eine neue Fernbedienung, aber das Portfolio selbst ist so geblieben.

Mir ist das aufgefallen, als wir diese Woche mal wieder im IKEA waren, da bald ein Umzug ansteht. Da stand ich in der Symfonisk-Abteilung und bemerkte, dass sich seit drei Jahren eigentlich nichts getan hat. Es gibt die drei Speaker, mehr nicht.

Neue Bilder für den Bilderrahmen? Fehlanzeige. Der kabellose Speaker, der sich andeutete? Fehlanzeige. Neue Aufsätze für die Tischleuchte? Fehlanzeige. Das Symfonisk-Lineup wirkt nicht so, als ob da die ganze große Zukunft bevorsteht.

Ich beobachte auch immer wieder die Kataloge von IKEA und auch dort spielt das Thema seit einer Weile keine Rolle mehr. In den Märkten werden die Speaker noch hier in da in der Einrichtung oben integriert, aber sie stehen kaum noch im Fokus.

IKEA und Sonos: Hat Symfonisk eine Zukunft?

Nach einer Partnerschaft zwischen IKEA und Sonos, die „stärker denn je“ ist, sieht das jedenfalls nicht aus. Um die Symfonisk-Reihe zu pushen, gibt es eigentlich nur hin und wieder Rabatte, aber mit Neuheiten halten sich die Partner eher zurück.

Hat Sonos nachgelassen? Nein, ganz im Gegenteil. Es kam die ganz neue Era-Reihe mit dem Era 100 und dem Era 300, es kam der erste Over-Ear-Kopfhörer, es kam eine neue App und wir bekommen noch in diesem Jahr eine ganz neue Soundbar.

Für mich sieht es derzeit eher so aus, als ob man die Symfonisk-Reihe noch laufen lässt, aber nicht mehr bemüht ist, dass die Teams noch neue Produkte entwerfen. So sieht jedenfalls keine blühende Partnerschaft aus, die (lukrativ) erfolgreich ist.

