backFlip 52/2021: Guten Rutsch und die Jahrescharts

Die 52. Kalenderwoche des Jahres liegt fast hinter uns und diesmal veröffentlichen wir bereits am heutigen Freitag unsere bzw. besser gesagt eure Top-Artikel.

Unter backFlip findet ihr wöchentlich die 10 meistgelesenen Beiträge auf mobiFlip.de. Thematisch waren diese Beiträge auch in dieser Woche wieder durchwachsen. In dieser Woche konnten sich Beiträge zu Deals bei Saturn und MediaMarkt, zu Stromanbietern und eingestellte Lieferungen sowie zum Xiaomi 12, welches inzwischen offiziell vorgestellt wurde, die vorderen Plätze sichern.

Wie üblich zeigt sich also eine Zusammenstellung aus tagesaktuell beliebten Themen und solchen, die bei Google und Co. gut ranken und deshalb mehr Besucher ziehen.

Das führt am Ende zu folgender Top-10-Liste:

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv.

Meistgeklickt 2021

Auch werfen für einen Blick auf die Jahrescharts 2021. Hier arbeiten sich vor allem Beiträge nach oben, die über einen langen Zeitraum häufig geklickt werden, weil sie z. B. in einer Suchmaschine recht weit oben gelistet werden. Was wurde also hier im Blog im gesamten Jahr 2021 am häufigsten angesurft?

Wie immer zum Jahresabschluss schauen wir auf die Statistik des Jahres: 2021 gab es 5528 neue Beiträge und News auf mobiFlip.de, damit vergrößerte sich das Archiv dieses Blogs auf insgesamt 65204 Artikel.

Da wir aus vor allem aus privaten Gründen teilweise etwas weniger aktiv waren, als in den vorangegangen zwei Jahren, sind wir mit diesem Ergebnis sehr zufrieden – auch, weil wir die Besucherzahlen, Einnahmen und Mitgliederzahlen stabil halten konnten.

Ich wünsche euch im Namen des mobiFlip-Teams einen guten Rutsch in das neue Jahr und nur das Beste für 2022!

Danke fürs Lesen und Unterstützen!

