Kommentar: Google Pixel Watch 2 braucht den Snapdragon W5(+) Gen 1, um erfolgreich zu sein

Über eine Smartwatch direkt aus dem Hause Google wurde lange gemunkelt, spekuliert und geträumt. Anfang Oktober letzten Jahres war es endlich so weit: Die Pixel Watch wurde offiziell angekündigt und auf den Handel gebracht. Seitdem hat das Unternehmen die Funktionalität der Pixel Watch durch mehrere monatliche Software-Aktualisierungen verbessert und einige (sicherheitsrelevante) Anpassungen am System vorgenommen – wie zuletzt vor wenigen Tagen.

Ich persönlich finde, dass die Pixel Watch eine sehr schicke Smartwatch ist, es gibt viele austauschbare Bänder zur Auswahl und die Unterstützung durch die erwähnten Software-Updates lässt (theoretisch) keine Wünsche offen. Das ist alles schön und gut, wenn da nicht das Problem mit der Akkulaufzeit wäre. Aus diesem Grund habe ich mich auch gegen den Kauf der Pixel Watch entschieden.

Schuld daran ist vermutlich der Prozessor der Smartwatch im Zusammenhang mit der Wear OS-Plattform. Der Exynos 9110 von Samsung stammt aus dem Jahr 2018, war 2019 auch in der Galaxy Watch Active und Galaxy Watch Active 2 und 2020 in der Galaxy Watch 3 zu finden.

In Bezug auf Effizienz und Leistung macht sich das hohe Alter des Prozessors heute deutlich bemerkbar, insbesondere wenn als Betriebssystem Wear OS verwendet wird. Die mit Tizen als Betriebssystem ausgestattete Galaxy Watch 3 erreichte damals immerhin fast 2 volle Nutzungstage.

Kein Wunder also, dass viele Hersteller wie OnePlus mit seiner OnePlus Watch und die beiden kürzlich angekündigten Smartwatches Motorola Moto Watch 70 und Moto Watch 200 auf ein proprietäres Betriebssystem setzen. Damit werden Laufzeiten von bis zu 10 Tagen ermöglicht.

Samsung selbst setzt bei seinen Smartwatches ab der Galaxy Watch 4 bereits auf einen weitaus moderneren Prozessor – den Exynos W920. Warum Google bei der Entwicklung der Pixel Watch auf den veralteten Prozessor setzte, ist unklar.

Es ist davon auszugehen, dass die Prozessoreinheiten sehr günstig von Google bezogen wurden – oder die Entwicklung war bereits seit mehreren Jahren im Gange, sodass die Wahl des Prozessors eingeschränkt war und entsprechende Anpassungen später nicht mehr möglich waren.

Permanent aktivierte Benachrichtigungen, Always-on-Display mit aktiven Watch Faces, Messungen mittels Herzfrequenz- und SpO2-Sensor sowie Schlaftracking sind Funktionen, die beim Kauf einer Smartwatch wichtig sind – sozusagen Kaufgründe. Das Abschalten bestimmter Funktionen, um die Laufzeit zu „strecken“ oder über den Tag zu kommen, halte ich für nicht ideal.

Immer wieder werfe ich einen Blick auf das Smart Band von Xiaomi, das mittlerweile in der achten Generation erhältlich ist. Das Xiaomi Smart Band 8 sieht zwar eher wie ein Mode-Accessoire aus, hat aber einen fast ähnlichen Funktionsumfang wie die Pixel Watch und eine unschlagbare Akkulaufzeit von fast einer Woche.

Mein Traum wäre eine Symbiose aus der Smartwatch von Google, was Aussehen und Funktionen angeht, und der Akkulaufzeit des Smart Band 8 von Xiaomi – sozusagen das Beste aus zwei Welten. Aber es gibt Hoffnung: Google scheint das Problem der Akkulaufzeit angehen zu wollen.

Neuer Prozessor, neues Glück?

Die Pixel Watch 2 soll laut den recht gut informierten Kollegen von 9To5Google auf einen besseren und effizienteren Prozessor setzen. Die Wahl fällt wohl auf einen Prozessor der aktuellen Snapdragon W5-Generation von Qualcomm.

Speziell für zukünftige Smartwatches hatte Qualcomm im Sommer 2022 den Snapdragon W5 Gen 1 und Snapdragon W5+ Gen 1 vorgestellt. Beide Prozessoren wurden komplett neu entwickelt und im 4-nm-Verfahren gefertigt. Laut Qualcomm wurde der W5 Gen 1 Prozessor mit der Zusatzbezeichnung „+“ in erster Linie auf den Energieverbrauch optimiert.

Erste Berichte über die stark verbesserte Akkulaufzeit der kürzlich angekündigten TicWatch Pro 5 mit dem neuen Prozessor bestätigen die Aussagen von Qualcomm – es wird von einer Akkulaufzeit von 3 bis 3,5 Tagen bei voller Funktionsfähigkeit gesprochen.

Natürlich muss hierbei auch die Größe der Batterie berücksichtigt werden: Bei der Ticwatch beträgt sie 628 mAh, bei der Pixel Watch mit 294 mAh knapp die Hälfte. Aber für mich wäre es toll, eine solche Laufzeit zu haben – beinahe wunschlos glücklich.

Mag Google Samsung nicht mehr?

Ein Wechsel zum aktuellen Prozessor aus dem Hause Qualcomm wäre für die Pixel Watch 2 also ein denkbar bedeutender Schritt. Diese Entwicklung ist aus meiner Sicht besonders bemerkenswert, da eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Google und Samsung besteht. Schließlich hat Google Samsung im letzten Jahr sehr viel Offenheit und ein hohes Maß an Exklusivität in Bezug auf Wear OS gewährt.

Samsung stellt die Arbeit an Tizen ein und konzentriert sich fortan auf die Entwicklung von One UI Watch, einer eigenen Oberfläche von Samsung speziell für seine Smartwatches auf Basis von Wear OS. Lange Zeit war zudem Wear OS 3.0, Wear OS 3.2 und Wear OS 3.5 exklusiv für die Smartwatches von Samsung verfügbar, andere Hersteller wie Fossil und Mobvoi mit ihren TicWatch-Modellen mussten warten.

Die Konkurrenz scheint Google das übel genommen zu haben, denn die Ankündigungen neuer Smartwatches sind deutlich zurückgegangen. Samsung macht genau an der Stelle weiter, an der sie aufgehört haben: Derzeit befindet sich One UI 5 Watch bereits in der Entwicklung – voraussichtlich auf Basis von Wear OS 4, das auf der diesjährigen Google I/O vorgestellt wurde. Die Testphase hat vor einigen Tag schon angefangen.

Samsung will wohl zurückschlagen

Aber auch bei Samsung steht die Entwicklung neuer Prozessoren nicht still: Derzeit ist ein neuer Exynos-Prozessor in Entwicklung, der in der sechsten Generation der Galaxy Watch zum Einsatz kommen soll. Der Exynos W980 soll mehr als 10 % schneller im Vergleich zum Exynos W920 sein, der bereits in der Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 verbaut ist. Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich der W980 im Vergleich zum W5(+) Gen 1 schlagen wird.

Welche Wahl hätte Google, wenn das Gerücht nicht stimmen würde? Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass wieder auf den Exynos 9110 gesetzt wird. Als Alternativen kämen sowohl der Exynos W920 als auch der W980 in Frage, der bisher noch nicht offiziell angekündigt wurde. Ich würde stark davon ausgehen, dass Samsung das W980 für sich beanspruchen wird und es in der Galaxy Watch 6 zum Einsatz kommen wird.

Ich für meinen Teil hoffe, dass die offizielle Bestätigung für den oben genannten Snapdragon-Prozessor noch kommt. Neben der finalen Version von Wear OS 4, zwei bis drei neuen Armbändern und einer großangelegten Werbekampagne könnte die Pixel Watch 2 ein Bestseller werden.

In den letzten Monaten wurde das Interesse von Google an Wear OS sehr deutlich: So wurde kürzlich Whatsapp für die Plattform veröffentlicht, Pocket Casts plant eine angepasste Version und Google selbst arbeitet an einer Gmail- und Kalender-App für Wear OS. Spätestens im Herbst dieses Jahres ist mit der Pixel Watch 2 zu rechnen. Der für die Google I/O erwarteten Teaser blieb (leider) aus, die Marketingschrift ist dennoch bereits aufgetaucht.

Google hat das Potenzial der Apple Watch zumindest etwas Konkurrenz zu machen und mit der Pixel Watch 2 auch für Pixel-Nutzer das Pendant zur iPhone/Apple Watch zu werden. Vielleicht schnürt das Unternehmen ja auch wieder ein Bundle für Vorbesteller, bestehend aus der Smartwatch und dem Pixel 8 (Pro). Als langjähriger Pixel-Fan würde ich bei einem solchen Angebot sehr genau hinschauen.

Daher mein Appell: Google, du hast es in der Hand! Nutze die Chance und ich verspreche dir, dass ich mir eine Pixel Watch 2 kaufen werde, wenn du meinen Wunsch nach mehr Akkulaufzeit erfüllst – Ehrenwort!

-->